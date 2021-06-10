21:31
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Экономика

В реестр ККМ включены три новые модели

В реестр ККМ включены еще три новые модели аппаратных и программных контрольно-кассовых машин. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

ГНС включила в реестр одну программную ККМ «Смарт касса» (разработана ООО «Скайл мобайл») и две аппаратные ККМ «ОКА-МФ» и «АР02-ККМ-КG», разработанные ОсОО «Технический центр ККМ» и ОсОО «Торговые технологии». На сегодня в реестре представлены уже 10 моделей ККМ, в том числе ранее включенные в реестр модели от ОсОО «Нур Телеком», ОсОО «Макс софт», ОсОО «Урматтуу энжинеринг сервис».

«Это расширяет возможности выбора для предпринимателей между аппаратными и программными (виртуальными) решениями ККМ. Все модели прошли проверку на соответствие действующим техническим требованиям, в том числе в части возможности осуществления всего перечня кассовых операций, нового формата передачи данных, работы в режиме отсутствия связи», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Кыргызстане с 1 июля 2021 года устанавливается обязательное применение ККМ, соответствующих утвержденным от 24 июня 2020-го техническим требованиям, наряду с запретом на регистрацию ККМ старого образца. Применение новых моделей ККМ, в том числе программных, вводится в рамках реализации проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197220/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрение маркировки товаров и ККМ-онлайн продлили до 1 июля
Экономика выйдет из тени. Кабмин рассказал о плюсах виртуальных кассовых машин
В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца
Налоговая составляет список компаний, которые хотят внедрять виртуальные ККМ
Требуйте чек. Минэкономики проведет акцию с призовым фондом в 10 миллионов сомов
ККМ-онлайн. В Минэкономики объяснили, почему приостанавливают проект
Проект по внедрению ККМ-онлайн приостановят
Популярные новости
Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до&nbsp;остановки Токтогульской ГЭС Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
Бизнес добился своего. Прокуроры и&nbsp;следователи не&nbsp;будут назначать проверки Бизнес добился своего. Прокуроры и следователи не будут назначать проверки
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дешевеет Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
Цены на&nbsp;ГСМ. Почему в&nbsp;Кыргызстане растет стоимость топлива Цены на ГСМ. Почему в Кыргызстане растет стоимость топлива
Бизнес
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
10 июня, четверг
21:18
Пробки в Бишкеке. Водители просят отрегулировать светофор на улице Профсоюзной Пробки в Бишкеке. Водители просят отрегулировать светоф...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июня: местами дожди
20:40
Встреча Садыра Жапарова с соотечественниками в Анкаре. О чем говорили
20:36
Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе «Среднеазиатская романсиада»
20:15
В реестр ККМ включены три новые модели