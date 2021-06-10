В реестр ККМ включены три новые модели

В реестр ККМ включены еще три новые модели аппаратных и программных контрольно-кассовых машин. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

ГНС включила в реестр одну программную ККМ «Смарт касса» (разработана ООО «Скайл мобайл») и две аппаратные ККМ «ОКА-МФ» и «АР02-ККМ-КG», разработанные ОсОО «Технический центр ККМ» и ОсОО «Торговые технологии». На сегодня в реестре представлены уже 10 моделей ККМ, в том числе ранее включенные в реестр модели от ОсОО «Нур Телеком», ОсОО «Макс софт», ОсОО «Урматтуу энжинеринг сервис».

«Это расширяет возможности выбора для предпринимателей между аппаратными и программными (виртуальными) решениями ККМ. Все модели прошли проверку на соответствие действующим техническим требованиям, в том числе в части возможности осуществления всего перечня кассовых операций, нового формата передачи данных, работы в режиме отсутствия связи», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Кыргызстане с 1 июля 2021 года устанавливается обязательное применение ККМ, соответствующих утвержденным от 24 июня 2020-го техническим требованиям, наряду с запретом на регистрацию ККМ старого образца. Применение новых моделей ККМ, в том числе программных, вводится в рамках реализации проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым».