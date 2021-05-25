Валютные скачки. Почему падает доллар и что делать населению

На валютном рынке Кыргызстана вновь неспокойно. Доллар начал резко дешеветь и продолжает терять позиции. Национальный банк пока не видит повода, чтобы скупать доллары на рынке. Мировые эксперты и вовсе говорят, что в ближайшее время курс американской валюты останется прежним.

Возвращаемся к началу года

Доллар в Кыргызстане начал дешеветь на прошлой неделе. После почти пяти месяцев стабильности его начало штормить. В итоге за 10 дней «американец» потерял в цене почти 2 сома.

Курс доллара в Кыргызстане приближается к отметке 83 сома.

Сегодня за полдня он подешевел еще на 20 тыйынов. «Американца» покупают по 82,5-82,7 сома, а продают по 83,9-83,1 сома. Таким же курс был в начале 2021-го, когда начался очередной виток его роста. Самым шокирующим, конечно, был прошлый год. В 2020-м официальный обменный курс доллара США к сому вырос на 18,9 процента — с 69,5117 до 82,6498 сома за $1.

Аналитики сразу предупреждали, что даже стабилизация экономической ситуации не вернет позиции сома к прежним значениям. Эксперты Евразийского банка развития уверены, что сом недооценен по отношению к валютам стран — основных торговых партнеров, в том числе к доллару США.

Коррекция курса в условиях нормализации эпидемиологической и геополитической обстановки в мире произойдет до середины 2022 года. В номинальном выражении сом продолжит ослабляться умеренными темпами.

ЕАБР прогнозировал, что курс доллара США к сому в 2021-м составит 83,2 сома.

Сейчас он устанавливается примерно на этом уровне. Но гарантии, что курс снова не поползет резко вверх, нет. Эксперты предупреждают, что риски ухудшения ситуации значительные. Тут и сложности в мировой экономике, и внутренние проблемы республики.

Нацбанк считает ситуацию стабильной

В Национальном банке отметили, что в Кыргызстане с момента введения в обращение национальной валюты проводится либеральная политика в отношении обменного курса. Его динамика зависит от рынка, а именно от спроса и предложения иностранной валюты. При такой политике изменения курса являются нормальным явлением.

«Снижение курса доллара США к сому в первую очередь говорит о преобладании предложения иностранной валюты над ее спросом. На сегодня ситуация на валютном рынке относительно стабильная. С начала 2021 года по 24 мая официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,34 процента — с 83,5 до 83,7808 сома», — рассказали в Нацбанке.

С начала 2021-го по 21 мая для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел шесть интервенций по продаже иностранной валюты на $270,45 миллиона.

Нацбанк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках. При необходимости будут проводить соответствующие операции.

«Касательно нашего рынка, учитывая характер формирования обменного курса, причиной его колебаний может быть множество факторов, в том числе и ожидания участников внутреннего валютного рынка, складывающиеся на фоне изменений на международных финансовых и сырьевых рынках», — сказали в НБ КР.

Что происходит в мире

Похожая ситуация сейчас наблюдается во всем мире. В апреле-мае этого года наблюдается снижение индекса доллара США.

«Снижению курса доллара в начале недели способствует общерыночный оптимизм, вызывающий рост спроса на рисковые активы. Беспокойство инвесторов относительно ускорения инфляции и ее влияния на политику мировых центробанков, в частности Федерального резерва США, постепенно ослабевает», — пишет издание «Прайм».

Курс доллара в понедельник вечером снижался по отношению к евро и йене на фоне общего подъема рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

Летом 2021-го курс валютной пары, по всей видимости, не выйдет из коридора плюс-минус 5-7 процентов к текущим курсам, рассказал «Известиям» преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов. Таким образом, доллар окажется в диапазоне 68-78 рублей, а евро — 85-96 рублей.

«Такой прогноз основывается, во-первых, на ценах на нефть. Чем выше цены, тем больше вероятность корректировок валютных курсов вниз. Динамика цен на нефть положительная, и рассчитывать на их снижение вряд ли стоит из-за подготовки к сельхозсезону», — сказал он.

Это значит, что и для Кыргызстана стоит ждать примерно такого же развития событий.

Ведь курс российского рубля косвенно влияет на кыргызский сом по каналам торговли и денежных переводов мигрантов.

Интересно, что на фоне ослабления доллара и снижения доходности облигаций США растет стоимость золота. На нью-йоркской бирже Comex в понедельник июньские фьючерсы поднимались почти на полпроцента, передает телеканал «Известия». Цена на тройскую унцию достигала $1 885,35. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,71 процента — до $27,96.

Стоимость золота растет четвертую торговую сессию подряд.

Индекс доллара вновь опустился ниже отметки в 90 пунктов. Цена на золото реагирует на колебания американской валюты. Ослабление доллара делает металл более доступным для держателей иной валюты.

Главное – не паниковать

В НБ КР отметили, что на валютном рынке республики ежедневно меняется соотношение спроса и предложения и, как результат, колебания обменных курсов. Поэтому не стоит сильно переживать.

В первую очередь населению не следует поддаваться паническим настроениям и непременно скупать/продавать доллары США на фоне изменений его курса. Национальный банк

В финансовом регуляторе напомнили, что при постоянных расходах целесообразным является хранение средств в той валюте, в которой необходимо осуществление затрат. В случае необходимости хранения сбережений в иностранной валюте наиболее рациональной является диверсификация корзины валюты, а вопрос выбора валюты и их соотношения решается индивидуально в зависимости от вида деятельности, цели сбережений и рисков.

«Сейчас, кроме иностранной валюты, много различных финансовых инструментов для инвестирования, выраженных в национальной валюте, таких как депозиты, ценные бумаги и так далее. При выборе инструмента инвестирования нужно обращать внимание на уровень доходности финансового инструмента и его степень риска. Немаловажным фактором при выборе инструментов инвестирования является принцип дифференцирования подхода в целях минимизации рисков», — посоветовали в Нацбанке.