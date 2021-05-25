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Экономика

Доллар продолжает падать и приближается к отметке 83 сома

Курс доллара в Кыргызстане продолжает снижаться и приближается к отметке 83 сома.

Сегодня обменные пункты и коммерческие банки покупают доллар по 82,9-83 сома, а продают по 83,2-83,4 сома. За сутки он подешевел еще на 10-20 тыйынов. Номинальный курс установлен Национальным банком в 83,6268 сома (падение — на 0,18 процента).

За 10 дней курс доллара снизился в цене на 1,7 сома.

Российский рубль при этом остается относительно стабильным. Сегодня его покупают по 1,2-1,125 сома, а продают по 1,139-1,145 сома. Официальный курс составляет 1,1374 сома (падение — на 0,11 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195060/
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