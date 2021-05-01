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Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 1 мая. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели огурцы, лук, яйца и растительное масло. Подорожали гречка, помидоры, перец, капуста, яблоки и груши.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 437 сомов — до 5 тысяч 637 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 367 сомов. Отметим, впервые за последний месяц ее цена превысила 5,5 тысячи сомов. С начала года стоимость корзины выросла на 586 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Цена на него выросла в начале марта впервые за последний год. С наступлением первых теплых дней скачут цены на свежие овощи и фрукты. Кроме того, на этой неделе подорожали молоко, яйца и растительное масло.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020-го — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/192300/
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