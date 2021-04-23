Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах

«Бывают такие случаи, когда предприниматели во избежание выплаты в бюджет таможенных платежей и пошлин на каждый товар по кодам ТНВЭД неправильно вносят данные в декларации», — заявил сегодня во время круглого стола начальник отдела по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием в органах борьбы с экономическими преступлениями на таможне Генеральной прокуратуры Кумарбек Байдылдаев.

По его словам, они намеренно вносят ложные сведения в декларации этих товаров.

«Работа в этом направлении ведется. У нас есть управление, которое проводит анализ внесенных в базу данных деклараций, также работа идет при осуществлении выборочных досмотров грузов, поступающих на территорию Кыргызстана из третьих стран, за исключением государств ЕАЭС», — заключил Кумарбек Байдылдаев.