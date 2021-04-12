Кыргызстан предлагает запустить проект по общему рынку электроэнергии ЕАЭС

Кыргызстаном инициированы предложения по созданию пилотного проекта общего электроэнергетического рынка ЕАЭС в рамках договора о союзе. Об этом сообщает Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

Отмечается, что на заседании президиума Делового совета ЕАЭС под руководством Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Ата-Мекен» участвовали представители Кыргызстана, Евразийской экономической комиссии, национальных союзов, бизнес-представители стран ЕАЭС.

Глава Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев кроме общего рынка электроэнергии предложил также упростить процедуры выплаты НДС для продавцов и покупателей в рамках ЕАЭС, организовать сотрудничество Делового совета ЕАЭС с торговыми палатами третьих стран. По итогам заседания стороны поддержали проработку инициатив.

«Создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, это укрепит энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию», — говорится в сообщении.

Упрощение процедур выплаты НДС позволит облегчить продавцам и покупателям стран ЕАЭС процедуру подтверждения нулевой ставки НДС при экспортно-импортных сделках с учетом перехода ответственности на фискальные органы.

В рамках подписанных меморандумов между Деловым советом ЕАЭС и палатами Ирана и Монголии рассматривается вопрос реализации сотрудничества с этими странами, а также подписание соглашения с Кубой по ее инициативе.