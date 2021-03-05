Поставщики и продавцы продуктов договорились вместе сдерживать рост цен

Достигнута договоренность о подписании соглашения о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары между хозяйствующими субъектами. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что ведомство провело встречи с представителями Ассоциации рынков, предприятий в сферы услуг КР, торговых сетей «Фрунзе», «Глобус», «Народный», Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов), Ассоциации промышленных потребителей сахара КР и других крупных поставщиков продовольственных товаров.

Стороны решили подписать соглашение между торговыми сетями и поставщиками продуктов.

Его приняли ОсОО «ТД Народный» — торговые сети «Глобус» и «Народный», ЗАО «Партнер Кей Джи» — торговая сеть «Фрунзе», Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов), ОсОО «Доолот Трейдинг», ОсОО «Витал Виста», ОАО «Каинды Кант», ОАО «Кошой». Соглашение вступает в силу с 9 марта 2021 года и будет действовать до 1 июня 2021-го.

Участники обязуются предпринять необходимые усилия и меры для обеспечения возможностей приобретения населением продовольственных товаров по стабильным ценам.

Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на четыре вида продовольственных товаров: подсолнечное масло (без премиум сегмента), мука первого сорта, весовой сахар-песок и формовой хлеб.

Поставщики обязуются установить в договорах поставки, действующих на дату подписания соглашения или заключенных в течение срока его действия, отпускные цены на товар в размере, указанном в приложении к соглашению. При этом до конца срока действия соглашения цены они увеличивать не будут. А торговые сети обязуются установить розничные цены при реализации товара в размере, указанном в приложении к соглашению, и тоже не увеличивать цены.

«Благодаря этому продажа товаров в торговых сетях на территории Кыргызстана будет осуществляться по установленным в соглашении розничным ценам. Соглашение открыто для подписания и другими представителями бизнес-сообщества», — рассказали в ведомстве.