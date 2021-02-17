В ЕАЭС обнулили пошлины на драгоценные камни для ювелирной промышленности

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года. Решение принято накануне.

Речь о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах, используемых в ювелирной промышленности.

«Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК выделила в отдельную товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.

Решение Коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 года. Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений совета комиссии, учитывающих внесенные в ТНВЭД ЕАЭС изменения.