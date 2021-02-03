Бизнес-омбудсмен обеспокоен уголовными делами против предпринимателей

Бизнес-омбудсмен выражает глубокую обеспокоенность и тревожность случаями уголовного преследования предпринимателей и инвесторов по предполагаемым преступлениям экономического и неэкономического характера. Об этом говорится в заявлении Робина Орд-Смита.

В том числе его тревожит заключение предпринимателей под стражу. Защитник бизнеса считает, что подобная активно используемая практика и игнорирование альтернативных мер пресечения в виде залога, подписки о невыезде, домашнего ареста отправляют серьезные негативные сигналы местному бизнесу, международному и инвестиционному сообществу. По его мнению, такие меры не отражают принятую мировую практику.

Подобные действия наносят серьезный урон восприятию делового имиджа и инвестиционной привлекательности республики. Робин Орд-Смит

Он напомнил, что статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает на то, что никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет возможность обеспечить гарантию явки подозреваемого/обвиняемого на судебное разбирательство посредством выбора таких альтернативных мер пресечения, как залог либо домашний арест. Но практика показывает, что в отношении предпринимателей и представителей бизнеса зачастую избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.

По официальным данным Верховного суда за 2019 год, суды первой инстанции рассмотрели 6 тысяч 934 судебных материала об избрании меры пресечения.

В 74,4 процента случаев заявлено ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Из них следственные судьи удовлетворили 90,1 процента и отказали в 8,9 процента случаев.

Всего в двух случаях прокурор предлагал избрать меру пресечения в виде залога.

7 декабря 2020-го бизнес-омбудсмен сделал заявление, в котором заострил внимание на возросшем давлении правоохранительных, фискальных и других государственных органов на бизнес и предпринимателей. 29 января 2021 года Робин Орд-Смит выступил с заявлением по поводу давления на субъекты бизнеса по предполагаемым преступлениям экономического характера, недопустимости разглашения данных досудебного производства и нарушения презумпции невиновности, связанной с оглашением/публикацией информации до вынесения законного судебного решения. 1 февраля 2021-го защитник бизнеса выступил с поддержкой указа президента Садыра Жапарова о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов.

«Указом постановляется прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства. Но заключение предпринимателей под стражу не согласуется с вектором и направлениями, изложенными в указе главы государства, и вызывает серьезную обеспокоенность бизнес-омбудсмена, местного и международного бизнес-сообщества», — говорится в обращении.