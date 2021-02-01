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Экономика

Бизнес-омбудсмен приветствует указ о поддержке предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит приветствует один из первых указов президента, направленный на защиту и поддержку субъектов предпринимательства. Об этом говорится в его заявлении.

По словам защитника предпринимателей, указ является прямым сигналом приверженности главы государства вопросам защиты и поддержки бизнеса, развития экономики страны. Многие меры, ранее озвученные в рекомендациях бизнес-омбудсмена правительству и на различных рабочих площадках, включая Совет по развитию бизнеса и инвестициям, Совет по экономическим реформам, нашли свое отражение в указе президента.

«Указ является сигналом наличия политической воли, направленной на поддержку бизнеса и инвесторов и создание благоприятного делового и экономического климата, и потребует дальнейших шагов по его реализации. Со своей стороны как уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов бизнеса бизнес-омбудсмен в рамках своего мандата готов оказать всемерную поддержку инициативам и программам руководства страны, направленным на защиту прав и интересов бизнеса, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и привлекательного инвестиционного климата в республике», — подчеркнул Робин Орд-Смит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181893/
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