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Экономика

Несмотря на мораторий, число проверок бизнеса выросло в три раза

По информации Генпрокуратуры, со стороны правоохранительных органов в три раза увеличились проверки по сравнению с 2019 годом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев.

По его словам, в последнее время определенное воздействие на развитие предпринимательства оказывают правоохранительные органы. Недавним постановлением был введен мораторий на проверки, однако они продолжаются.

«Зачастую такие проверки проводятся без каких-либо обоснований. Проверки проводятся и со стороны Государственной налоговой службы. Тут есть противоречия межу Налоговым и Уголовно-процессуальным кодексами. Мы выработали свои рекомендации, которые передали в Совет по реформам. И хотели бы предложить правительству до гармонизации кодексов постановлением ввести временные правила по проверке бизнеса правоохранительными органами», — предложил Нурлан Мусуралиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177522/
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