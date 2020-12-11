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Экономика

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС

Президенты стран Евразийского экономического союза одобрили предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателей в союзе. Решение принято сегодня на заседание Высшего евразийского экономического совета.

Статус государства-наблюдателя предусмотрен договором о ЕАЭС. Государство-наблюдатель вправе направить своего представителя по месту пребывания Евразийской экономической комиссии, уполномоченного на регулярной основе взаимодействовать с ЕЭК.

«Представитель, сотрудники его аппарата и другие представители государства-наблюдателя могут участвовать по приглашению в заседаниях коллегии, Совета комиссии и консультативных органов при ЕЭК. Предусмотрена возможность присутствия главы государства и правительства государства-наблюдателя по приглашению на заседаниях Высшего совета и Евразийского межправительственного совета», — рассказали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176439/
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