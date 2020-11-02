Нацбанк: В последние дни спрос на валюту преобладает над предложением

«В последние дни на внутреннем валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением», — заявили 24.kg в Национальном банке, комментируя резкий курс доллара.

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В НБ КР напомнили, что в республике с 1993 года выбран режим плавающего обменного курса. Он предполагает формирование обменного курса на основе баланса спроса и предложения на иностранную валюту, то есть курсообразование происходит через рыночные механизмы. При таком режиме Нацбанк не является жестким регулятором внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции курсов валюты, а преследует цель исключительно для смягчения резких колебаний валютных курсов.

«Давление со стороны спроса в последние дни обусловило рост обменного курса, который формировался на фоне внешних факторов: общемировой тенденции укрепления доллара США, в том числе и странах — торговых партнерах Кыргызстана. Необходимо отметить, что снижение цен на нефть, введение повторных ограничений в ряде государств из-за пандемии COVID-19 и связанные с этим негативные ожидания в глобальной экономике также послужили фактором развития ситуации на внутреннем валютном рынке страны в последнее время», — подчеркнули в финансовом регуляторе.

С января по 3 ноября официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 17,68 процента — с 69,5117 до 81,8 сома.

С начала 2020 года для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел операции по продаже иностранной валюты на сумму $355,8 миллиона. Из них $10,1 миллиона продано в наличной форме.

«Необходимо отметить, что Нацбанк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и в случае необходимости в соответствии с целями, установленными денежно-кредитной политикой, будет принимать меры», — заключили в НБ КР.