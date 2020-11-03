Вторая волна COVID-19. Банки будут просить послабления условий работы

«Пока не видно конца проблеме с коронавирусом и связанными с ним ограничениями. Если все затянется на неопределенный срок, то мы будем обращаться в Нацбанк с просьбой изменить условия работы коммерческих банков», — заявил 24.kg председатель Союза банков Анвар Абдраев.

По его словам, сейчас каждый банк принимает самостоятельно решения о поддержке своих заемщиков. Но изначально ожидалось, что к концу года все закончится и встанет на свои места.

«Но сейчас идет ухудшение. Если такая ситуация продлится на неопределенный срок, то мы будем обсуждать с Национальным банком вопрос изменений в некоторые нормативные акты в сторону смягчения условий работы для банков», — заключил Анвар Абдраев.