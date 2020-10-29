11:05
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171198/
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октября
Нацбанк: Колебания курса являются обычным явлением
Доллар снова дорожает. Он вновь превысил отметку в 81 сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 октября
Популярные новости
Доллар снова дорожает. Он&nbsp;вновь превысил отметку в&nbsp;81&nbsp;сом Доллар снова дорожает. Он вновь превысил отметку в 81 сом
Доллар в&nbsp;Кыргызстане приближается к&nbsp;отметке в&nbsp;82&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома
Третий переворот и&nbsp;безнаказанность. Что будет с&nbsp;инвестиционными проектами? Третий переворот и безнаказанность. Что будет с инвестиционными проектами?
За&nbsp;месяц приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов снизился на&nbsp;$10,6 миллиона За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $10,6 миллиона
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
11:01
COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более...
10:53
«Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
10:46
На место ректора КНУ претендует Каныбек Осмоналиев
10:35
Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека
10:28
Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию