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Экономика

Аскар Сыдыков: С каждой сменой правительства активизируются проверки бизнеса

«С каждой сменой правительства активизируются проверки бизнеса, и есть опасения, что правоохранительные органы будут возобновлять проверки для изыскания средств для бюджета», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в сегодняшней ситуации крайне необходимо ввести мораторий на проверки бизнеса сроком на 4-6 месяцев. Стоит сделать публичную декларацию, чтобы и. о. президента сделал заявление для инвесторов, что страна возвращается в правовое поле.

«Необходимо создать условия для предприятий, которые пострадали. С 6 октября прошло две недели, и не были созданы условия для возобновления деятельности. Нам нужна охрана, и надеемся, этот вопрос решится», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170548/
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