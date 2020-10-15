Нацбанк: Рост курса доллара связан с ситуацией в стране

«Это кратковременный скачок, связанный с тем, что накануне возобновились трансграничные платежи после приостановки, а также повлияла текущая ситуация в стране», — так прокомментировали 24.kg ситуацию на валютном рынке в Национальном банке.

По его данным, сейчас в банковской системе есть достаточный объем иностранной валюты, и нет фундаментальных внешних факторов для роста курса доллара.

«Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости проводит соответствующие операции.

Необходимо отметить, что Национальный банк не делает прогнозы по обменному курсу», — подчеркнули в НБ КР.

Отметим, что за последние полтора дня доллар в Кыргызстане подорожал почти на 2 сома и превысил отметку в 81 сом.