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Экономика

Нацбанк: Золотовалютные резервы в безопасности

На сегодня ценности и золотовалютные резервы Национального банка в безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором несколько инкассаторских грузовиков едут в сторону аэропорта «Манас». В сообщениях утверждали, что так из страны вывозят деньги и ценности.

В Нацбанке отметили, что эти грузовики к ценностям НБ КР отношения не имеют.

«Ценности и золотовалютные резервы Национального банка в сохранности. Их никуда не вывозят», — заверили в НБ КР.

В ОАО «Кыргызалтын» 24.kg сообщили, что фактов вывоза золотых мерных слитков с территории Аффинажного завода в Кара-Балте не зафиксировали.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168644/
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