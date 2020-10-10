Нацбанк: Золотовалютные резервы в безопасности

На сегодня ценности и золотовалютные резервы Национального банка в безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором несколько инкассаторских грузовиков едут в сторону аэропорта «Манас». В сообщениях утверждали, что так из страны вывозят деньги и ценности.

В Нацбанке отметили, что эти грузовики к ценностям НБ КР отношения не имеют.

«Ценности и золотовалютные резервы Национального банка в сохранности. Их никуда не вывозят», — заверили в НБ КР.

В ОАО «Кыргызалтын» 24.kg сообщили, что фактов вывоза золотых мерных слитков с территории Аффинажного завода в Кара-Балте не зафиксировали.