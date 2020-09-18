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Экономика

Цифра дня. 1 миллион электронных счетов-фактур оформили за 2,5 месяца

За 2,5 месяца предприниматели оформили 1 миллион 71 тысячу электронных счетов-фактур на 127 миллиардов 241,2 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По ее данным, с момента запуска системы число пользователей электронными счетами-фактурами составило 9 тысяч 911 предпринимателей.

Напомним, что с 1 июля 2020 года плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.

«Электронный счет-фактура имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажным документом. В частности, работа в системе осуществляется по защищенным каналам с использованием средств криптографической защиты, система функционирует в круглосуточном режиме, имеется достаточно простой и понятный интерфейс. Кроме того, электронный документ снижает количество ошибок, допускаемых при составлении счетов-фактур, а также доступна быстрая доставка счета контрагенту, не покидая систему «ЭСФ», если адресат пользуется данной системой», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165616/
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