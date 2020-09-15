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Экономика

За сутки импортеры через пункты учета товаров ввезли в Кыргызстан 350 тонн груза

За сутки импортеры через открывшиеся пункты учета товаров ввезли в Кыргызстан 350 тонн груза. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

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По ее данным, в течение суток, с момента работы пунктов учета товаров, железнодорожным транспортом завезли 65 вагонов с 352 тоннами продукции, предназначенной для коммерческих целей, и воздушным транспортом — 374 килограмма груза.

Отметим, что 14 сентября 2020 года в международных аэропортах «Манас», «Ош», на железнодорожных станциях «Бишкек-1», «Аламедин», «Кара-Балта» и «Кара-Суу» начали функционировать пункты по учету товаров в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС при ввозе в Кыргызстан.

«В связи с этим импортерам, осуществляющим ввоз товаров железнодорожным или воздушным транспортом, следует произвести учет документов на импортируемый груз в пункте учета товаров для последующего администрирования и налогообложения», — проинформировали в ведомстве.

Всего на сегодня в Кыргызстане пункты учета товаров действуют возле четырех контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке госграницы, в двух международных аэропортах, а также на пяти железнодорожных станциях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165198/
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