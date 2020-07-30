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Экономика

В ЕАЭС создана рабочая группа по определению происхождения товара для госзакупок

На заседании консультативного комитета по государственным (муниципальным) закупкам Евразийской экономической комиссии решено создать рабочую группу по вопросам определения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, основной задачей группы будет разработка правил ведения Реестра евразийской промышленной продукции и порядка подтверждения государства происхождения товара на территории ЕАЭС для государственных закупок. Разработать и утвердить эти документы до конца 2020-го комиссии поручил Евразийский межправительственный совет на заседании 17 июля в Минске.

Работу будут осуществлять четыре подгруппы, сформированные по отраслевому признаку. Первая подгруппа рассмотрит продукцию станкостроения, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, судостроения; вторая — автомобилестроения и железнодорожного машиностроения; третья — специального машиностроения; четвертая — мебельной и деревообрабатывающей промышленности, компрессорное и холодильное оборудование, продукцию легкой промышленности, химическую и нефтегазохимическую.

Первое заседание рабочей группы состоится 7 августа этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161154/
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