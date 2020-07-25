План гармонизации законов ЕАЭС в сфере финансов рассмотрят до конца года

Вопросы реализации концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза рассмотрели на заседании консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«В концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС определяются правовая основа создания общего рынка финансовых услуг, ключевые направления формирования инфраструктуры общего финансового рынка, а также механизмы и инструменты, способствующие его расширению и дальнейшему развитию», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Для обеспечения взаимного допуска (коммерческого присутствия) в форме дочерних организаций для банков и страховых компаний предусмотрен механизм стандартизированной лицензии. Специальным соглашением будут определены порядок и условия выдачи и отзыва (приостановления) стандартизированной лицензии, требования к ее соискателю и порядок их пересмотра.

«В соответствии с соглашением о гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, которое вступило в силу 1 марта 2020-го, страны-участницы совместно с ЕЭК должны в течение девяти месяцев разработать план гармонизации законодательства государств союза в финансовой сфере», — подчеркнул Тимур Жаксылыков.

По итогам обсуждения план гармонизации законодательства согласован. Консультативный комитет принял решение вынести вопрос о его утверждении на рассмотрение коллегии ЕЭК в октябре этого года.