Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до октября

До 1 октября продлены сроки представления ряда отчетности за второй квартал 2020 года и/или с 1 июня по 31 августа 2020 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Продлены сроки представления:

налоговой отчетности, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики с территорий государств — членов Евразийского экономического союза;

отчетности по средствам государственного социального страхования;

отчетности по отчислениям на развитие и содержание инфраструктуры местного значения.

«Решение принято в рамках реализации антикризисных мер, утвержденных правительством и направлено на исключение скопления населения в территориальных налоговых органах и минимизации рисков и угроз распространения коронавирусной инфекции «COVID-19», а также в связи с обращениями бизнес-сообщества. Решение вступило в силу с 1 июля 2020 года», — подчеркнули в кабмине.