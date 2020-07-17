Николай Подгузов: На нынешнем этапе интеграции актуальны проекты цифровизации

На современном этапе интеграции крайне актуальны проекты в сфере цифровизации экономики в масштабах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил сегодня в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходящего в Минске.

По его словам, сегодня «цифра» открывает принципиально новые возможности для сопряжения усилий, позволяет повысить скорость интеграционных процессов, обеспечивает прозрачность общего рынка. Для реализации данного направления в банке создан Фонд цифровых инициатив.

Кроме того, Николай Подгузов отметил, что Евразийский банк развития (ЕАБР) повышает эффективность работы как ключевого интеграционного инструмента и готов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству по укреплению процессов интеграции.

«На новом этапе объединения еще большую актуальность приобретают проекты с высоким интеграционным эффектом, реализация которых проходит на территории нескольких государств — участников союза. Запуск крупных общесоюзных инфраструктурных, промышленных, аграрных проектов, создание эффективных механизмов их финансирования считаю важнейшей целью ЕАБР на перспективный период», — подчеркнул глава ЕАБР.

Он также отметил, что банк является составной частью уже сложившейся институциональной структуры евразийской интеграции, а роль и значение банка растут и видоизменяются по мере ее становления, развития и углубления.

Николай Подгузов сообщил, что накопленный инвестиционный портфель составляет $9,2 миллиарда, а общая стоимость реализованных проектов — $30 миллиардов.

На сегодня при участии банка в государствах-членах реализуются 87 крупных инвестиционных проектов.

Николай Подгузов отметил, что ЕАБР наделен уникальными преимуществами по сравнению с другими многосторонними банками развития, поскольку в принятии решений по вопросам его деятельности участвуют высшие должностные лица правительств государств-членов, которые входят в состав совета банка.

Председатель правления ЕАБР уверен, что ключевой стратегической задачей банка может стать участие в формировании общего расчетного пространства ЕАЭС для трансграничных расчетов в национальных валютах. В целях развития данного направления деятельности банком внедрена и успешно применяется локальными банками всех стран ЕАЭС расчетно-клиринговая система.