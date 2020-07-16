Отчет по страховым взносам можно представить по электронной почте Налоговой

Плательщики страховых взносов могут представлять отчет по страховым взносам (расчетная ведомость по государственному социальному страхованию) по электронной почте территориальных налоговых органов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, сдать так отчет могут только те, кто ранее представлял отчет в явочном порядке. Подобный электронный формат работы налоговых органов внедрен для обеспечения дистанционного взаимодействия с плательщиками страховых взносов, а также исполнения мер по защите жизни и здоровья граждан в период распространения коронавирусной инфекции в стране.

«Отчет необходимо заполнить посредством электронного калькулятора на сайте ГНС в разделе «Электронные сервисы». Далее нажимаем на «Помощник по заполнению расчетной ведомости по средствам государственного социального страхования» и направить по электронной почте налогового органа исключительно в формате XML», — говорится в сообщении.

Электронный калькулятор облегчит процесс заполнения в электронной форме расчетных ведомостей. Для этого достаточно ввести ИНН работодателя, ПИН наемного работника, фонд оплаты труда и выбрать категорию плательщика, после чего калькулятор автоматически заполнит все остальные поля, произведет нужные расчеты, перенесет итоги.

После сдачи отчета сотрудник налогового органа не позднее трех рабочих дней оповестит плательщика страховых взносов о принятии или о выявленных ошибках на электронную почту плательщика для устранения ошибок и дальнейшего предоставления корректной информации по страховым взносам. Отчет считается принятым только при наличии обратного уведомления с официального адреса электронной почты УГНС о статусе принятия отчета.

«Плательщики, предоставляющие отчет по страховым взносам посредством ЭЦП, через электронных операторов (UBR, DOSTEK и другое), представляют его в прежнем режиме. Список электронных адресов налоговых органов доступен на сайте ГНС в разделе «Электронное обращение», — подчеркнули в Налоговой.