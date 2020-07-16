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Экономика

Кыргызстан предлагает создать в ЕАЭС институт развития для выравнивания экономик

Евразийская экономическая комиссия рассмотрела инициативу Кыргызстана о создании нового института развития. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Отмечается, что накануне на первом заседании рабочей группы по вопросам создания института развития и поддержки Евразийского экономического союза участники обсудили роль нового института в общей системе уже существующих структур, правовую основу его функционирования и возможные источники финансирования.

Как подчеркнул глава рабочей группы, министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, в ЕАЭС уже существуют институты развития союза, поэтому на первом этапе необходимо определить место нового института в общей системе.

«Для реализации интеграционного потенциала союза нужно максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки развития экономик и, возможно, выработать новые подходы», — отметил Сергей Глазьев.

По мнению кыргызской стороны, цель нового института — сокращение диспропорций в развитии стран ЕАЭС, сближение экономик и опережающее развитие союза в целом.

Предполагается, что проектируемый институт займется реализацией целевых программ развития. Такой подход приведет к повышению сплоченности стран ЕАЭС и углублению интеграции.

Участники рабочей группы также рассмотрели перспективы расширения инструментов и механизмов финансирования программ и инвестиционных проектов, направленных на выравнивание экономического развития государств союза в рамках Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, АО «Российская венчурная компания», а также использования возможностей и инфраструктуры Международного финансового центра «Астана», клуба «Интеграция» и Международного агентства суверенного развития.

По итогам встречи достигнута договоренность о выработке концепции института развития, а также проработке вопроса расширения мандата Евразийского фонда стабилизации и развития. Итоги работы будут представлены на рассмотрение совету ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159619/
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