Минэкономики предлагает задним числом перенести сроки отчетов бизнеса

Министерство экономики предложило перенести сроки отчетов бизнеса. Соответствующий проект постановления кабмин вынес на общественное обсуждение с 10 июля 2020 года.

При этом планируется установить, что в силу документ вступит задним числом — с 1 июля 2020 года.

Предлагается установить, что индивидуальные предприниматели и организации за отчетные периоды второго квартала 2020 года и/или с 1 июня по 31 августа 2020 года вправе представлять без письменного заявления до 1 октября 2020 года:

налоговую отчетность, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Кыргызстана с территорий государств-членов Евразийского экономического союза;

отчетность по средствам государственного социального страхования;

отчет по отчислениям на развитие и содержание инфраструктуры местного значения (FORM STI-157).

Отметим, что представители малого и среднего бизнеса уже сейчас сдают отчеты и жалуются на многочисленные очереди в Налоговой службе. Например, сегодня последний день для сдачи отчета по Единому налогу. Если его не сдать, что компанию или предпринимателя ждет штраф. Однако в Министерстве экономики заверяют, что санкций не будет.

«Не только в августе, но и в июле можно не ходить при принятии постановления, так как оно вступает с обратной силой с 1 июля 2020 года. Кто не успел или не захотел сдать до 15 или 20 июля (сейчас сложная ситуация с коронавирусом), в отношении него не будет принято каких-либо мер ответственности», — подчеркнул представитель Минэконома Кубанычбек Ысабеков.