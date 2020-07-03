На рынке ЕАЭС должны остаться только компетентные органы по оценке соответствия

«На рынке должны остаться только компетентные и добросовестные органы по оценке соответствия», — заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на совещании по вопросу системы оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции.

По его словам, в союзе проделана очень большая работа по созданию единой системы технического регулирования. Принято 48 техрегламентов, которые охватывают практически 85 процентов продукции, действуют единые правила и процедуры оценки соответствия. Когда создавался ЕАЭС, решения о переходе на единые документы (сертификаты и декларации) о соответствии требованиям техрегламентов базировались на доверии стран друг другу. Стороны рассчитывали, что это доверие действительно будет реализовано в полной мере.

«Но созданный таким образом единый механизм контроля за безопасностью товаров не в полной мере защищает рынок союза и потребителей от ввозимой из третьих стран небезопасной или без должного подтверждения безопасности продукции. Сегодня только на иностранную продукцию выдано больше трехсот тысяч серийных сертификатов, зарегистрировано больше двух миллионов серийных деклараций. Это огромные цифры. И если необходимая оценка соответствия проведена объективно, то это гарантирует поступление на рынок безопасной продукции», — отметил Виктор Назаренко.

Он рассказал, что результаты мониторинга сложившейся ситуации с выдачей документов об оценке соответствия на импортируемую продукцию показали, что реализация ранее принятых решений, в том числе на уровне межправсовета ЕАЭС, не приводит к сокращению количества документов, необоснованно выданных органами по оценке соответствия уполномоченным иностранными изготовителями лицам.

На рынке есть органы по оценке соответствия и испытательные лаборатории, которые проводят процедуры некорректно. Результатом их работы являются необоснованно выданные документы. Виктор Назаренко

«Комиссию особенно беспокоят серийные сертификаты, которые выдают на длительный срок — до 5 лет», — отметил он.

По словам министра ЕЭК, для установления необходимого уровня защищенности рынка союза от небезопасной продукции надо выработать новую «конструкцию» системы оценки соответствия ввозимой в ЕАЭС продукции.

Предполагается, что страны ЕАЭС при выпуске продукции в обращение на своих территориях будут исходить из того, что заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов является только изготовитель, в том числе иностранный. Для иностранного изготовителя обязательное условие — наличие в союзе его официального представителя.

«Это позволит выстроить прозрачную систему ввоза в ЕАЭС импортной продукции, пресечь деятельность недобросовестных уполномоченных изготовителями лиц, а также предотвратить необоснованную выдачу документов органами по оценке соответствия и испытательными лабораториями», — подчеркнули в ЕЭК.