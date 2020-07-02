Интервенция не помогла. Курс доллара приблизился к отметке 79 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать, несмотря на проведенную Нацбанком интервенцию. Некоторые банки уже сегодня продают его по 79 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 78-78,3 сома, а продают по 78,7-79 сома. За сутки она выросла в цене сразу на 60-70 тыйынов. Номинальный курс установлен Национальным банком в 78,6899 (рост — на 3,55 процента) сома.

За последние две недели доллар подорожал почти на четыре сома.

Российский рубль также продолжает расти в цене. Сегодня его покупают по 1,095-1,106 сома, а продают — по 1,115-1,125 сома. Официальный курс составляет 1,1171 сома (рост — на 3,55 процента).