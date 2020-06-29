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Экономика

Продлены сроки переходных положений техрегламентов ЕАЭС на питьевую воду

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в ряд нормативных актов в сфере технического регулирования. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Решение приняли из-за вводимых ограничительных мер в странах Евразийского экономического союза, вызванных распространением коронавируса. В частности, внесли изменения в два решения коллегии ЕЭК от 2017 года. Они продляют сроки завершения переходных положений технических регламентов союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок и о безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду до 1 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года соответственно.

В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимых для применения техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств, начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года. Кроме того, внесены изменения в перечни стандартов для техрегламента о безопасности игрушек. С 1 апреля на 1 ноября 2021 года перенесено начало применения стандартов и методик.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157641/
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