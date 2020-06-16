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Экономика

ЕАЭС и Китай будут обмениваться данными о перевозке товаров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китая. Об этом сообщили казахские СМИ со ссылкой на Акорду.

Соглашение регламентирует основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Евразийский союз и Китай будут обмениваться данными по экспортным и транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением товаров физических лиц для личного пользования.

«Обмен информацией будет осуществляться в электронном формате по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС и информационной системы уполномоченного органа Китая», — говорится в документе.

Отдельные протоколы, определяющие структуру, формат сведений, а также технические условия информационного обмена заключат в течение полутора лет с даты вступления соглашения в силу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156265/
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