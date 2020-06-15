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Экономика

Бизнес-омбудсмен обеспокоен информацией о чрезмерных штрафах

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выражает обеспокоенность по поводу сообщений средств массовой информации о чрезмерных проверках и штрафах в отношении предпринимателей и представителей бизнеса. Об этом говорится в официальном обращении защитника бизнеса.

Субъекты предпринимательства еще не оправились после урона, нанесенного вынужденным отсутствием бизнес-активности во время карантина и чрезвычайного положения. Они изо всех сил пытаются восстановить экономическую деятельность, сохранить рабочие места и внести вклад в экономику страны.

Любое дополнительное финансовое давление чревато излишними рисками и негативными последствиями для частного сектора.

Робин Орд-Смит 

Он особенно обеспокоен сообщениями о чрезмерных и неоднозначных проверках со стороны отдельных государственных органов, усиливающих давление на бизнес и предпринимателей.

«Безопасность граждан от потенциального распространения COVID-19 имеет первостепенное значение. Не вызывают сомнения необходимость и ответственность бизнеса по соблюдению санитарных правил и норм ради сохранения здоровья и безопасности людей. На этом фоне разрозненные и непоследовательные толкования, разночтения и интерпретации санитарных норм, налагаемые по их итогам штрафы с сомнительными или незаконными основаниями недопустимы», — отмечено в обращении.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что представители государственных органов должны проявлять в этом вопросе максимальный уровень профессионализма, отдавая предпочтение информационной и разъяснительной работе вместо карательных методов, влекущих дополнительное давление на бизнес страны.

Робин Орд-Смит призвал предпринимателей и представителей бизнеса, столкнувшихся с незаконным получением штрафов, коррупцией или другими нарушениями их прав и законных интересов, направить ему жалобу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156067/
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