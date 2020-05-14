Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки 77 сомов

За последние сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 1-1,2 сома и опустился ниже 77 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 75,5-75,8 сома, а продают — по 76,2-76,5 сома. Таким образом с начала мая она подешевела почти на 3,5 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 76,94 сома (падение — на 0,73 процента).

Российский рубль также продолжает терять в цене. Сегодня его покупают по 1-1,02 сома, а продают — по 1,045-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0456 сома (падение — на 0,94 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.