За сутки доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 70 тыйынов

За последние сутки доллар в Кыргызстане опустился до отметки в 78 сомов. Некоторые банки продают его еще дешевле.

Сегодня американскую валюту покупают по 77-77,3 сома, а продают по 77,8-78 сома. За сутки она потеряла в цене сразу 70 тыйынов. Таким образом, с начала мая доллар потерял в цене 1,5 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 78 сомов (падение — на 1,14 процента).

Российский рубль также немного потерял в цене. Сегодня его покупают по 1,03-1,045 сома, а продают — по 1,065-1,08 сома. Официальный курс составляет 1,0559 сома (падение — на 1,14 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.