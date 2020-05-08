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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов

После почти двух недель затишья доллар в Кыргызстане снова начал дешеветь. Он опустился ниже отметки в 79 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,1-78,3 сома, а продают — по 78,8-78,9 сома. За сутки она потеряла в цене сразу 30 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 78,9 сома (рост за сутки — на 0,05 процента).

Российский рубль также немного потерял в цене продажи в некоторых банках. Сегодня его покупают по 1,03-1,055 сома, а продают — по 1,08-1,1 сома.

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152179/
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