Национальный банк Кыргызстана выпустил новые коллекционные монеты. Об этом сообщается на сайте НБ КР.
Отмечается, что в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в обращение вышли серебряная и медно-никелевая коллекционные монеты «75 лет Великой Победе» серии «Исторические события». Кроме того, выпущена коллекционная медно-никелевая монета «Народной Апрельской революции — 10 лет» в этой же серии.
На оборотной стороне монеты на фоне цифры «75» изображен мемориальный ансамбль «Подвигу 28». В верхней части монеты расположена надпись: «Улуу Жеңишке 75 жыл/75 лет Великой Победе» и герб Кыргызстана. В нижней части монеты изображена гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020).
На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызстана на фоне стилизованных узоров кыргызского национального орнамента. В верхней части монеты размещена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы», в нижней части указан год выпуска монеты (2020).
Серебряная монета «75 лет Великой Победе» выпущена тиражом 14 тысяч экземпляров и стоит 3 тысячи 270 сомов. Медно-никелевых монет «75 лет Великой Победе» выпущено 5 тысяч штук, и стоят они 425 сомов. Монет «Народной Апрельской революции — 10 лет» выпущено только 1 тысяча штук. Стоит она 825 сомов.
«Каждая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в индивидуальную упаковку. Коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана», — подчеркнули в Нацбанке.