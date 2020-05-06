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Экономика

Нацбанк выпустил коллекционные монеты — к 75-летию Победы и 10-летию революции

Национальный банк Кыргызстана выпустил новые коллекционные монеты. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Отмечается, что в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в обращение вышли серебряная и медно-никелевая коллекционные монеты «75 лет Великой Победе» серии «Исторические события». Кроме того, выпущена коллекционная медно-никелевая монета «Народной Апрельской революции — 10 лет» в этой же серии.

Основным изображением лицевой стороны монеты «75 лет Великой Победе» является парящий голубь (на серебряной монете выполненный голограммой), символизирующий мир, на фоне стен Рейхстага с «автографами Победы» солдат и офицеров Красной Армии. В верхней части монеты расположена надпись: «Улуу Жеңишке 75 жыл/75 лет Великой Победе», в нижней части монеты указаны проба металла (Ag 925°), вес монеты (28,28 грамма), а также номинал монеты (10) и графический знак официальной денежной единицы Кыргызстана — сома.

На оборотной стороне монеты на фоне цифры «75» изображен мемориальный ансамбль «Подвигу 28». В верхней части монеты расположена надпись: «Улуу Жеңишке 75 жыл/75 лет Великой Победе» и герб Кыргызстана. В нижней части монеты изображена гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020).

«Одним из судьбоносных противостояний и важнейшим событием первого года войны являлось сражение легендарной 316-й стрелковой дивизии генерала И.В.Панфилова, в рядах которой состояли славные сыны кыргызского народа. Именно подвиг 28 героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, а об отваге и мужестве этих героев ходили легенды. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль «Подвигу 28», состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев», — объяснили в Национальном банке выбор изображения для оборотной стороны монеты.
Сюжетом лицевой стороны монеты «Народной Апрельской революции — 10 лет» является фрагмент монумента, посвященного памяти погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года и расположенного на площади Ала-Тоо города Бишкека. В верхней части размещено название монеты «Элдик Апрель революциясына 10 жыл».

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызстана на фоне стилизованных узоров кыргызского национального орнамента. В верхней части монеты размещена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы», в нижней части указан год выпуска монеты (2020).

Серебряная монета «75 лет Великой Победе» выпущена тиражом 14 тысяч экземпляров и стоит 3 тысячи 270 сомов. Медно-никелевых монет «75 лет Великой Победе» выпущено 5 тысяч штук, и стоят они 425 сомов. Монет «Народной Апрельской революции — 10 лет» выпущено только 1 тысяча штук. Стоит она 825 сомов.

«Каждая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в индивидуальную упаковку. Коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151995/
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