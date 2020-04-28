За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 80 тыйынов

За последние сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 80 тыйынов и опустился ниже отметки в 80 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,8-79,1 сома, а продают по 79,5-79,8 сома. Таким образом, за неделю она потеряла в цене 1,2 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,6 сома (падение — на 0,97 процента).

Российский рубль при этом остается относительно стабильным. Его покупают по 1,03-1,054 сома, а продают по 1,075-1,09 сома. Официальный курс — 1,0685 сома (падение на 0,68 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.