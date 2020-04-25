За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов

Доллар в Кыргызстане продолжает штормить. После роста в начале недели он снова подешевел и приближается к отметке 80 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,55-79,7 сома, а продают по 80,25-80,4 сома. За три дня она потеряла в цене 40 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 80,3785 сома (падение на 0,07 процента).

Российский рубль немного вырос в цене. Его покупают по 1,03-1,05 сома, а продают по 1,09-1,1 сома. Официальный курс — 1,0758 сома (рост на 0,49 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.