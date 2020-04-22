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Экономика

Доллар снова штормит. За сутки он подорожал на 70 тыйынов

За сутки доллар в Кыргызстане подорожал сразу на 70 тыйынов и приблизился к отметке в 81 сом.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,8-80 сомов, а продают — по 80,5-80,7 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,7233 сома (рост — на 0,24 процента).

Российский рубль также немного потерял в цене. Его покупают по 1,01-1,03 сома, а продают по 1,07-1,09 сома. Официальный курс — 1,0455 (падение — на 1,85 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию. Курс на некоторое время стабилизировался, но затем скачки продолжились.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150804/
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