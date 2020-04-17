Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов и приблизился к 81 сому

За последние сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 50 тыйынов и приближается к отметке в 81 сом.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,8-80,1 сома, а продают по 80,7-80,8 сома. За неделю доллар подорожал на 3 сома.

Номинальный курс Национального банка установлен в 80,0071 сома (рост за сутки — 0,4 процента).

Российский рубль тоже немного подорожал. Его покупают по 1,04-1,06 сома, а продают по 1,1-1,12 сома. Официальный курс — 1,0709 сома (падение — на 0,93 процента).

В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.