Физлица смогут сдать Единую налоговую декларацию за 2019 год до апреля 2021-го

Срок предоставления Единой налоговой декларации по итогам 2019 года физическими лицами установлен до 1 апреля 2021-го. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе КР.

Так, физические лица, которые не успели до 1 апреля 2020 года сдать налоговую декларацию за 2019-й, могут сделать это до 1 апреля 2021 года, заполнив две декларации.

Срок сдачи налоговой отчетности, составляемой за I квартал 2020 года и/или за налоговые периоды с марта по май, продлен до 1 июля без представления письменного заявления. Исключение составляет отчетность по косвенным налогам при импорте товаров в Кыргызстан с территорий государств — членов ЕАЭС.

К категории физических лиц относятся: государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели (в том числе уплачивающие налог на патентной основе), владельцы транспортных средств, налогооблагаемого недвижимого имущества и земельного участка (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.