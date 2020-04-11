Как падал и поднимался сом, пока мы сидим в карантине

За последние три недели доллар в Кыргызстане подорожал на 8 процентов, или на 5,5 сома.

В начале апреля американская валюта подскочила до отметки 84,7-85 сомов. Если сравнить данные с серединой марта, получается, она подорожала на 12 сомов, или на 16 процентов. В этот период подорожал и евро — почти на 13 сомов, или на 15 процентов.

За последние три недели российский рубль подорожал на 7 процентов. Он вырос с 1,01 до 1,08 сома. А вот казахский тенге все время был относительно стабилен. Он подорожал лишь на 2 тыйына.

По данным Национального банка, официальный курс доллара США по отношению к сому с начала года вырос на 11,92 процента. Для недопущения резких скачков обменного курса финансовый регулятор провел восемь интервенций по продаже на $216,9 миллиона.