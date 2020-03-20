13:16
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Экономика

За два часа доллар в Кыргызстане подешевел на 5 сомов

Курс продажи доллара США в Кыргызстане всего за два часа снизился сразу на 5 сомов.

Читайте по теме
Курс продажи доллара в Кыргызстане за час вырос сразу на 12 сомов — до 85 сомов

Сейчас коммерческие банки страны и обменные пункты столицы покупают доллар в среднем по 79,7, а продают по 80 сомов.

Номинальный курс установлен Нацбанком на отметке 72,9 сома.

Напомним, что накануне вечером курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Однако еще в начале дня многие обменные бюро и банки не покупали и не продавали валюту.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147270/
просмотров: 2146
Версия для печати
Материалы по теме
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать
Рост курса доллара. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней
В Кыргызстане падает деловая активность
Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты
В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился до 0,8 сома
Председатель Нацбанка: Дефицита долларов и любой другой валюты в Кыргызстане нет
Скачок курса доллара. Правительство держит ситуацию на контроле
Цепная реакция. Вслед за рублем начал дешеветь и тенге
С начала года Нацбанк потратил $86 миллионов на интервенции
Популярные новости
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;час вырос сразу на&nbsp;12&nbsp;сомов&nbsp;&mdash; до&nbsp;85&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане за час вырос сразу на 12 сомов — до 85 сомов
В&nbsp;Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане определили предельную цену на&nbsp;муку двух сортов В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и&nbsp;все хотят продавать Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать
Бизнес
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
В&nbsp;Яндекс.Такси в&nbsp;Бишкеке появилась услуга &laquo;Доставка&raquo; В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено) «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено)
20 марта, пятница
12:59
В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и работать дистанционно В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и...
12:56
Вместе с заболевшими коронавирусом паломницами прилетели еще 282 человека
12:53
Из Москвы не могут вылететь 300 граждан КР. Депутаты требуют отправить самолет
12:53
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
12:50
Бери пример! Мужчины Тогуз-Булака решили шить маски и раздавать их бесплатно