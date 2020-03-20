За два часа доллар в Кыргызстане подешевел на 5 сомов

Курс продажи доллара США в Кыргызстане всего за два часа снизился сразу на 5 сомов.

Читайте по теме Курс продажи доллара в Кыргызстане за час вырос сразу на 12 сомов — до 85 сомов

Сейчас коммерческие банки страны и обменные пункты столицы покупают доллар в среднем по 79,7, а продают по 80 сомов.

Номинальный курс установлен Нацбанком на отметке 72,9 сома.

Напомним, что накануне вечером курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Однако еще в начале дня многие обменные бюро и банки не покупали и не продавали валюту.