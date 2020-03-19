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Экономика

С начала года сом подешевел на 22,14 процента

С начала года кыргызский сом подешевел по отношению к доллару США на 22,14 процента.Об этом сообщили в Национальном банке стране.

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По его данным, распространение и принимаемые странами меры по борьбе с коронавирусом, сохраняющаяся высокая волатильность на финансовых рынках в странах — основных торговых партнерах влияют на финансовый рынок Кыргызстана.

Отмечается, что в этих условиях наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту, обусловленный в большей степени психологическими факторами и ожиданиями граждан. Меры Национального банка направлены на смягчение негативного влияния внешних факторов. НБ КР постоянно отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при высоком спросе на валюту вмешивается в оперативном порядке для корректировки ситуации.

«Для удовлетворения спроса со стороны населения на иностранную валюту с начала 2020 года по 19 марта Национальный банк провел семь интервенций по продаже иностранной валюты на $202,7 миллиона как в безналичной, так и в наличной формах.  Основная часть интервенций пришлась на март 2020 года», — рассказали в Нацбанке.

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Сегодня произошло укрепление доллара США к кыргызскому сому до уровня 84,9 сома. Это стало реакцией на сохраняющиеся риски на мировых финансовых рынках. Открытость экономики Кыргызстана, снижающийся приток валюты от реэкспортных операций и денежных переводов являются объективными экономическими факторами, которые привели к такому укреплению доллара США.

«Подобная тенденция укрепления доллара США наблюдается на рынках большинства развитых и развивающихся стран. Так, курс российского рубля с начала 2020 года обесценился на 29,5 процента, белорусского рубля — на 20,5 процента, казахского тенге — на 17,2 процента, украинской гривны — на 15,1процента и грузинского лари — на 10,1 процента. Национальный банк при необходимости продолжит присутствовать на валютном рынке и примет меры для обеспечения потребностей экономики страны в иностранной валюте», — заключили в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147187/
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