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Экономика

В Нацбанке объяснили, что происходит на валютном рынке Кыргызстана

Связанность рынков через торговые и финансовые операции обуславливает влияние волатильности в странах — основных партнерах на финансовые индикаторы в Кыргызстане. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Отмечается, что в нынешних условиях меры Национального банка направлены на смягчение негативного влияния внешних шоков на экономику Кыргызстана. Обеспечение ценовой устойчивости и финансовой стабильности являются основными целями Национального банка.

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«Национальный банк при проведении валютной политики придерживается режима плавающего обменного курса. Но активизация на валютном рынке вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями граждан. Для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк накануне провел интервенцию по продаже иностранной валюты на $53,7 миллиона. В том числе в наличной форме продали $4 миллиона. Сейчас ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна», — подчеркнули в НБ КР.

Объем международных резервов Национального банка является высоким и покрывает около пяти месяцев будущего объема импорта товаров.

На 9 марта 2020 года международные резервы составили $2 миллиарда 428,26 миллиона.

«Имеющийся достаточный запас международных резервов и широкий денежно-кредитный и регуляторный инструментарий дают возможность для оперативного реагирования Национальным банком, в том числе путем проведения валютных интервенций для недопущения спекулятивных действий. Национальный банк на постоянной основе отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке и на внешних финансовых рынках», — заключили в Нацбанке.

Отметим, что с начала 2020 года по 10 марта проведено четыре интервенции, на которых продали $140,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146092/
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