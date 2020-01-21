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Экономика

Как ввезти или вывезти $100 тысяч в страны ЕАЭС. Разъяснения Таможенной службы

С 4 февраля 2020 года при ввозе на территорию Евразийского экономического союза более $100 тысяч нужно будет представить документы, подтверждающие происхождение денег. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, такая норма установлена решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оно предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации при ввозе или вывозе суммы более $100 тысяч.

«В случае непредставления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — заключили в ГТС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141032/
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