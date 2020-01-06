12:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на средства пожаротушения

В странах Евразийского экономического союза начал действовать технический регламент на средства пожарной безопасности и пожаротушения. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, документ распространяется на специфические товары, которые обеспечивают пожарную безопасность, помогают предотвращать и тушить пожары, сохранять имущество, спасать людей из огня. Это, в частности, огнетушители, пожарные шкафы, оповещатели, напорные рукава, специальная защитная одежда пожарного, пожарное оборудование. 

«Вступивший в силу технический регламент Евразийского экономического союза очень важен для всех участников рынка. Ведь он определяет правила выпуска и безопасного обращения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», — отметил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Переходные положения, установленные коллегией ЕЭК, позволяют изготовителям и пользователям средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до 1 июля 2021 года плавно перейти на работу по единым правилам. До этой даты будут действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация продукции по прежним нормам.
Ссылка:
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры
В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной продукции
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
В ЕАЭС усиливают контроль за безопасностью импортных товаров
При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам
В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов
Влияние ЕАЭС. В КР создали новое управление по работе с косвенными налогами
Страны ЕАЭС не готовы отдавать полномочия по ветеринарному контролю ЕЭК
Страны ЕАЭС тянут с применением новых технических регламентов
Новые техрегламенты разрабатывают в странах ЕАЭС
Популярные новости
Финансовое благополучие. Подводим итоги и&nbsp;планируем свой бюджет на&nbsp;2020-й Финансовое благополучие. Подводим итоги и планируем свой бюджет на 2020-й
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;4&nbsp;января. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 января. Сколько семья тратит на еду
За&nbsp;новогодние праздники доллар в&nbsp;Кыргызстане вырос на&nbsp;10&nbsp;тыйынов За новогодние праздники доллар в Кыргызстане вырос на 10 тыйынов
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
6 января, понедельник
11:50
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск...
11:34
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
11:13
В странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на средства пожаротушения
11:11
В Бишкеке Патрульная милиция опять попала ДТП
10:50
В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка