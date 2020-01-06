В странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на средства пожаротушения

В странах Евразийского экономического союза начал действовать технический регламент на средства пожарной безопасности и пожаротушения. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, документ распространяется на специфические товары, которые обеспечивают пожарную безопасность, помогают предотвращать и тушить пожары, сохранять имущество, спасать людей из огня. Это, в частности, огнетушители, пожарные шкафы, оповещатели, напорные рукава, специальная защитная одежда пожарного, пожарное оборудование.

«Вступивший в силу технический регламент Евразийского экономического союза очень важен для всех участников рынка. Ведь он определяет правила выпуска и безопасного обращения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», — отметил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Переходные положения, установленные коллегией ЕЭК, позволяют изготовителям и пользователям средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до 1 июля 2021 года плавно перейти на работу по единым правилам. До этой даты будут действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация продукции по прежним нормам.