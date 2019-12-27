Иван Ипполитов: Политизация ЧП на «Кумторе» может плохо закончиться

«Надо тщательно подходить к расследованию чрезвычайного происшествия на «Кумторе», и не стоит политизировать эту трагедию», — заявил российский эксперт по Центральной Азии Иван Ипполитов StanRadar.com, комментируя возможные последствия инцидента на крупнейшем в Кыргызстане золоторудном месторождении Кумтор.

«С учетом того, что к руднику и иностранным инвесторам приковано многолетнее неослабевающее внимание общественности Кыргызстана, лучше было бы избежать манипуляций в расследовании обстоятельств инцидента», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что тревожными звоночками при расследовании чрезвычайного происшествия могут быть несколько факторов.

«Первый — состав комиссии, которая должна проверить все обстоятельства инцидента. Эти люди должны разбираться в тонкостях горнорудного дела, хорошо знать правила техники безопасности, иметь независимое мнение и так далее. Насколько участники комиссии будут соответствовать этим критериям, пока сложно сказать», — отметил Иван Ипполитов.

Вторым моментом, который может вызвать вопросы к качеству работы предполагаемой проверки, эксперт назвал непрозрачность расследования.

«Необходимо учесть то, что «Кумтор» по-прежнему остается крупнейшим бюджетообразующим предприятием Кыргызстана, и подозрение на непрозрачность работы проверяющих может вызвать ажиотаж среди аудитории, следящей за поисковыми работами на руднике», — пояснил он.

Эксперт советует воздержаться от «преждевременных выводов о причинах и последствиях случившегося».

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«Сейчас нужно сосредоточиться на поиске пропавших сотрудников горнорудного комплекса. Это главная задача», — подчеркнул Иван Ипполитов.

Два сотрудника компании «Кумтор» пропали без вести 1 декабря 2019 года во время сдвига отвалов на одном из участков рудника. Поисковые работы проводит МЧС Кыргызстана и аварийно-спасательная команда компании.

Через десять дней после трагедии депутаты парламента Кыргызстана предложили создать комиссию для расследования чрезвычайного происшествия, случившегося на руднике «Кумтор».