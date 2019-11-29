Кыргызстан может получить кредит для бюджетной поддержки от Евразийского фонда

На сегодня в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР) нет проектов по линии бюджетной поддержки в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков.

По его словам, проектный блок ЕФСР поддерживает диалог с правительством и Национальным банком КР по вопросам макроэкономической и структурной политики. Кроме того, обсуждаются направления реформ с ключевыми министерствами и ведомствами. Это обусловлено уязвимостью кыргызской экономики к внешним и внутренним шокам, несмотря на продолжающийся экономический рост, и задачами в области структурных и институциональных преобразований, необходимых для достижения устойчивого роста и снижения бедности.

«Во время последнего визита в Кыргызстан между ЕФСР и правительством достигнута договоренность о продолжении активного диалога по приоритетным направлениям структурных и институциональных реформ, которые могут быть поддержаны кредитом из средств Евразийского фонда в случае возникновения необходимости. Обсуждения были сфокусированы на мерах повышения прозрачности фискальной и структурной политики, снижения бюджетных рисков, повышения эффективности денежно-кредитной политики в рамках инфляционного таргетирования, поддержки цифровизации экономики», — заключил Андрей Широков.