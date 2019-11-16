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Экономика

За две недели ноября уголь в Кыргызстане подорожал на 126,38 сома за тонну

Средние розничные цены на уголь за две недели ноября по сравнению с октябрьской ценой повысились на 126,38 сома за тонну, или на 2,8 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что максимальные средние цены на уголь отмечены в городах Кара-Суу (8 тысяч 485,28 сома), Баткене (7 тысяч 455,29 сома) и Ноокате (7 тысяч 286,61 сома). В то же время минимальные розничные цены, как и в предыдущие периоды, наблюдались в селе Чаек (2,5 тысячи), городах Нарыне (3 тысячи 549,65 сома) и Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома).

По сравнению с сентябрем 2019 года уголь в Кыргызстане подорожал на 371 сом за тонну, или на 8,5 процента.

При этом больше всего уголь подорожал в городах Токтогуле (на 921,05 сома, или на 20,5 процента), Кербене (на 397,87 сома, или на 9,4 процента), Джалал-Абаде (на 393,17 сома, или на 7,7 процента) и в селе Покровка (на 500 сомов, или на 12,5 процента).

Напомним, в октябре цены на уголь по сравнению с сентябрем выросли на 244,61 сома за тонну, или на 5,7 процента
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